Российская НКО получила в залог украинский газ на крупную сумму

Активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, включая природный газ стоимостью 100 млрд рублей, находятся в залоге у некоммерческой организации "Фонд промышленных активов".

Активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, включая природный газ стоимостью 100 млрд рублей, находятся в залоге у некоммерческой организации "Фонд промышленных активов".

Согласно данным, активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. В соответствии с условиями сделки фонду перешли акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem и некоторых украинских и европейских компаний.

Кроме ценных бумаг, в залоге оказался и природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость составила почти 98 миллиардов рублей, следует из отчетности.

Российская некоммерческая организация "Фонд промышленных активов" была создана в 2016 году для реструктуризации проблемных активов. Позже его вывели за пределы группы ВЭБ.