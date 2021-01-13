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11:08   13 Января 2021
Общество

Российские медики зафиксировали 22 850 случаев коронавируса за сутки

Российские медики зафиксировали 22 850 случаев коронавируса за сутки

Оперштаб РФ выявил 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны за последние сутки. Порядка 13,5% всех зараженных не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа также зафиксированы 28 658 случаев выздоровления от коронавирусной инфекции и 566 летальных исходов вследствие осложнений.

Всего на сегодняшний день COVID-19 обнаружен у более 3,471 миллиона россиян. Свыше 2,854 миллиона человек излечились от вируса и были выписаны из медучреждений, а 63 370 заболевших скончались после тяжелого течения инфекции.

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#россия #статистика #коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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