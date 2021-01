Россия ответила на заявление Киева о «краже» советского конструктора Королева

Москва указала на общее прошлое обоих государств, сопроводив шутливый пост в Twitter анимированной гифкой.

Российское руководство прокомментировало заявление Украины насчет «кражи» советского конструктора Сергея Королева. Соответствующий пост был опубликован в государственном аккаунте в Twitter.

12 января Королеву исполнилось 114 лет. В честь праздника на официальной странице РФ было опубликовано следующее поздравление: «Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения Сергея Королева — легендарного советского ракетостроителя, конструктора, ученого. Его по праву называют “отцом” космических полетов».

В ответ на это украинская сторона указала на основные вехи жизни ученого.

Theft alarm ???????????? Genius of rocket & spacecraft engineering Serhiy Korolyov, *who called himself Ukrainian* was Born: ????????Zhytomyr Raised: ????????Nizhyn & ????????Kyiv Studied: ????????Odesa & ????????Kyiv Worked, then *arrested, tortured, and imprisoned for 6 years*: ????????Moscow, ????????Kolyma, ????????Kazan https://t.co/iILDlX1cX3

Москва оценила заявление Киева, сопроводив шутливый пост анимированной гифкой из мультфильма по украинской сказке. Так, российская сторона напомнила, что оба государства объединяет общее прошлое.

Real ????Theft alarm ???? or did @Ukraine started cherishing Soviet heritage? This GIF???????? was taken from an amazing 1982 Moscow-made cartoon “There was a dog...”. Watch the full version in English: ▶️ https://t.co/NWICd3ulj2 https://t.co/MgA9aEuoH4 pic.twitter.com/GpXaVxe8dN