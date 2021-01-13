Россия ответила на заявление Киева о «краже» советского конструктора Королева

Москва указала на общее прошлое обоих государств, сопроводив шутливый пост в Twitter анимированной гифкой.

Российское руководство прокомментировало заявление Украины насчет «кражи» советского конструктора Сергея Королева. Соответствующий пост был опубликован в государственном аккаунте в Twitter.

12 января Королеву исполнилось 114 лет. В честь праздника на официальной странице РФ было опубликовано следующее поздравление: «Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения Сергея Королева — легендарного советского ракетостроителя, конструктора, ученого. Его по праву называют “отцом” космических полетов».

В ответ на это украинская сторона указала на основные вехи жизни ученого.

«Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королев, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев», — написали в Twitter.

Theft alarm ???????????? Genius of rocket & spacecraft engineering Serhiy Korolyov, *who called himself Ukrainian* was Born: ????????Zhytomyr Raised: ????????Nizhyn & ????????Kyiv Studied: ????????Odesa & ????????Kyiv Worked, then *arrested, tortured, and imprisoned for 6 years*: ????????Moscow, ????????Kolyma, ????????Kazan https://t.co/iILDlX1cX3 — Ukraine / Україна (@Ukraine) January 12, 2021

Москва оценила заявление Киева, сопроводив шутливый пост анимированной гифкой из мультфильма по украинской сказке. Так, российская сторона напомнила, что оба государства объединяет общее прошлое.

«Правда "Внимание, воровство" или Украина начала дорожить советским наследием? Этот GIF был взят из замечательного московского мультфильма 1982 года “Жил-был пес ...”».

Real ????Theft alarm ???? or did @Ukraine started cherishing Soviet heritage? This GIF???????? was taken from an amazing 1982 Moscow-made cartoon “There was a dog...”. Watch the full version in English: ▶️ https://t.co/NWICd3ulj2 https://t.co/MgA9aEuoH4 pic.twitter.com/GpXaVxe8dN — Russia ???????? (@Russia) January 12, 2021

Сергей Королев был одним из ключевых создателей советской ракетно-космической техники. С его помощью СССР в 1950-1960-х годах создал первую межконтинентальную баллистическую ракету и запустил первый искусственный спутник Земли. Кроме того, советский конструктор курировал первый выход человека в открытый космос.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски назвал Королева «великолепным» в Twitter.