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11:24   13 Января 2021
Весь мир

Россия ответила на заявление Киева о «краже» советского конструктора Королева

Россия ответила на заявление Киева о «краже» советского конструктора Королева

Российское руководство прокомментировало заявление Украины насчет «кражи» советского конструктора Сергея Королева. Соответствующий пост был опубликован в государственном аккаунте в Twitter.

12 января Королеву исполнилось 114 лет. В честь праздника на официальной странице РФ было опубликовано следующее поздравление: «Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения Сергея Королева — легендарного советского ракетостроителя, конструктора, ученого. Его по праву называют “отцом” космических полетов».

Россия ответила на заявление Киева о «краже» советского конструктора Королева

В ответ на это украинская сторона указала на основные вехи жизни ученого.

«Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королев, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев», — написали в Twitter.

Москва оценила заявление Киева, сопроводив шутливый пост анимированной гифкой из мультфильма по украинской сказке. Так, российская сторона напомнила, что оба государства объединяет общее прошлое.

«Правда "Внимание, воровство" или Украина начала дорожить советским наследием? Этот GIF был взят из замечательного московского мультфильма 1982 года “Жил-был пес ...”».

Сергей Королев был одним из ключевых создателей советской ракетно-космической техники. С его помощью СССР в 1950-1960-х годах создал первую межконтинентальную баллистическую ракету и запустил первый искусственный спутник Земли. Кроме того, советский конструктор курировал первый выход человека в открытый космос.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски назвал Королева «великолепным» в Twitter.

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