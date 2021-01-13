Снижение заболеваемости COVID-19 в России отметили в ВОЗ

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России уменьшается. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России уменьшается. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Она уточнила, что положительная динамика стала наблюдаться в последние дни. В частности, во вторник федеральный оперштаб сообщал о 22 934 заразившихся в стране за сутки. В среду — о 22 850.

"В последние дни наблюдается снижение новых случаев [заболеваемости] COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 млн случаев заболевания и более 85 000 случаев смерти", — отметила Вуйнович в комментарии ТАСС.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что прохождение вакцинации от коронавируса не отменяет необходимости соблюдения требований профилактики и призвала получивших прививки носить маски.