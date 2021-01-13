Росстат раскрыл самый подорожавший продукт питания в 2020 году

Сахарный песок стал лидером по росту потребительских цен на продовольственные продукты в России в 2020 году. В течение прошедших 12 месяцев он подорожал на 64,54%.

Сахарный песок стал лидером по росту потребительских цен на продовольственные продукты в России в 2020 году. В течение прошедших 12 месяцев он подорожал на 64,54%.

Кроме того, за год заметно подорожало подсолнечное масло — его цена повысилась на 25,91%, и фрукты и овощи, выросшие в цене на 17,4%. Крупы подорожали на 20,12%, куриные яйца — на 15,14%, макароны — на 12,08%, свидетельствуют данные Росстата.

Также отмечается повышение цены на хлеб и хлебобулочные изделия на 7,32%, и рыбы и морепродуктов на 5,18%. Подорожали в том числе сливочное масло (4,15%), молочная продукция (3,55%), мясо и птица (2,73%).

В целом, продукты питания за прошедший год подорожали на 7,21%. При этом в 2019 году рост цен в России составил 2,75%.

В декабре 2020 года рост цен на еду привел к недовольству президента РФ Владимира Путина. В итоге в стране впервые за последние годы было введено госрегулирование цен на продукты.