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10:57   13 Января 2021
Общество

Не дожившая до 100 лет художница упала с дивана и скончалась в Москве

Не дожившая до 100 лет художница упала с дивана и скончалась в Москве

Художница Евгения Гатилова умерла в своей квартире в центре столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские обнаружили 99-летнюю женщину на диване в квартире в Большом Девятинском пер. По предварительным данным, она упала с дивана, сообщает Агентство городских новостей "Москва". Следственный комитет России в настоящее время проводит проверку и устанавливает обстоятельства инцидента.

Евгения Гатилова — советский и российский скульптор-фарфорист, в 1956 году начала создавать свои произведения для Дулевского фарфорового завода. В 2006 году она получила звание "Народный художник Российской Федерации".

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