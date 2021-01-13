Жапаров оценил уровень организации выборов президента Киргизии

Выборы президента Киргизии прошли честно и прозрачно. Голосование на парламентских выборах должно пройти аналогично.

Выборы президента Киргизии прошли честно и прозрачно. Голосование на парламентских выборах должно пройти аналогично.

Такое заявление сделал победивший на местных президентских выборах Садыр Жапаров в эфире телеканала "Россия 24".

"Президентские выборы прошли очень прозрачно и честно, вы это заметили, наверное. И мы собираемся парламентские выборы тоже, чтобы прошли честно и по закону, без административного давления или подкупов, мы это можем обеспечить, – сказал он.

Народные волнения и протесты начинаются, если используется административный ресурс и подкупы. За последние 30 лет в стране было реализовано три революции. Жапаров пообещал не допустить этого в дальнейшем.

Ранее он сделал заявление по поводу статуса русского языка в республике.