Звезда фильма "Мы из будущего 2" Денис Карасев скончался в Москве

Известный российский актер, звезда фильмов "Мы из будущего 2" и "Сволочи" Денис Карасев умер на 58-м году жизни в своей московской квартире.

Известный российский актер, звезда фильмов "Мы из будущего 2" и "Сволочи" Денис Карасев умер на 58-м году жизни в своей московской квартире.

Предварительной причиной смерти артиста назвали сердечную недостаточность. Родные Карасева рассказали, что когда ему стало плохо, в квартиру актера приехали медики. Сотрудники бригады скорой медицинской помощи провели ряд реанимационных мероприятий, но не смогли спасти Карасева.

Артист стал знаменит благодаря своей работе в российских фильмах. Среди наиболее известных можно назвать картины "Сволочи", "Притяжение", "Мы из будущего 2" и "Адмиралъ". Информация о дате и времени его похорон пока не разглашается.