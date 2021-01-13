Американский кризис обсудят на конференции Медиагруппы "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" совместно с ФАН анонсировала проведение пресс-конференции на тему "Политический кризис в США. Влияние на Россию и мир". Мероприятие пройдет 13 января в 14:00.

Медиагруппа "Патриот" совместно с ФАН анонсировала проведение пресс-конференции на тему "Политический кризис в США. Влияние на Россию и мир". Мероприятие пройдет 13 января в 14:00.

В пресс-конференции примут участие журналист-международник, обозреватель ТАСС Андрей Шитов и член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Шитов проработал в США более 25 лет. Корреспондент хорошо знаком с американским менталитетом и внутренней политикой Соединенных Штатов. Журналист также написал книгу "Четверть века в Америке. В Вашингтоне от Клинтона до Трампа. Записки корреспондента ТАСС".

Бутина стала известна на весь мир, когда попала под политические репрессии в США. Американский Минюст подозревал ее "в сговоре с целью работы иностранным агентом". Вашингтонские власти продержали Бутину в федеральной тюрьме в Таллахасси с июля 2018 года по 25 октября 2019 года.

Прямой эфир можно посмотреть ссылке. Ознакомиться с архивом материалов и онлайн-трансляций можно здесь. Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" приглашает журналистов всех СМИ принять участие в мероприятии.