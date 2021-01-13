Участник погрома в кабинете Нэнси Пелоси покончил с собой

Мужчина был найден через несколько дней после штурма в подвале собственного дома.

Правоохранители штата Джоржия нашли 53-летнего Кристофера Стэнтона мертвым в подвале его дома. Он был одним из участников беспорядков в Вашингтоне 6 января, который выкладывал фотографию рабочего стола спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Судебно-медицинские эксперты округа Фултон сообщили, что причиной смерти стало самоубийство, пишет Forbes.

«Кристофер Стэнтон из Джорджии скончался в субботу [9 января], сообщили судмедэксперты. Полицейские записи показывают, что Стэнтон был найден в подвале своего дома. Офицеры забрали из его дома две полуавтоматические винтовки [СКС] и начали расследование по факту инцидента», — говорится в материале издания.

По информации британского таблоида The Sun, тело мужчины обнаружила его жена. Она позвонила в полицию и сказала, что в подвале «повсюду кровь». Сторонник президента Дональда Трампа работал менеджером в местном банке. 6 января его арестовали за попытку незаконного проникновения на территорию Капитолия и за нарушение комендантского часа в Вашингтоне.

За это Стэнтону грозил штраф в размере 1000 долларов или тюремное заключение на срок в 180 дней. Сосед Джейс Каррерас описал его, как «любящего отца, который всегда улыбался и любил стричь свою собственный газон». Каррерас заявил, что Кристофер Стэнтон никогда «не отзывался плохо о ком-нибудь». Родственники погибшего также объяснили, что он никогда не увлекался политикой, но последние события в США не оставили его равнодушным.

Это уже шестая жертва, зарегистрированная после штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января. Помимо Стэнтона скончались также Эшли Бэббит, Розанна Бойленд, Кевин Грисон, и Бенджамин Филлипс. Офицер полиции Брайан Сикник умер в больнице после того, как один из протестующих ударил его огнетушителем по голове. В тот день заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов было прервано массовыми протестами американцев, несогласных с победой Джозефа Байдена и большинством демократов в Сенате США. Буквально за несколько часов дело дошло до штурма Капитолия: сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, а конгрессменов пришлось эвакуировать.