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11:10   13 Января 2021
Россия

Россияне назвали лучшие города для построения карьеры

Россияне назвали лучшие города для построения карьеры

Жители России перечисли наиболее популярные города для построения карьеры. Опрос провел сервис «Работа.ру», результаты есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Большинство россиян (59%) сочли столицу лучшим городом для карьерного роста. Почти треть респондентов (32%) также отметили карьерные перспективы в Петербурге. Тройку лидеров лучших городов для карьеры замкнул Краснодар — его указали чуть больше четверти опрошенных (27%).

В топ-5 также оказался еще один южный город — Сочи,— за него проголосовали 24% и Екатеринбург — 23%.

Следующими по популярности оказались Казань (18%), Новосибирск (16%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород и Самара получили по 11%. При этом каждый десятый житель России назвал самым перспективным городом для построения карьеры Хабаровск.

За Красноярск отдали голос 9% участника опроса, за Воронеж —5%. Челябинск сочли лучшими для карьерного развития по 5 и 4% опрошенных соответственно. По 1% голосов респондентов пришлось на Волгоград и Пермь.

В опросе приняли участие 3 500 человек старше 18 лет во всех регионах страны.

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#карьера #города россии

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