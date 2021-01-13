Россияне назвали лучшие города для построения карьеры

Большинство россиян (59%) сочли столицу лучшим городом для карьерного развития.

Жители России перечисли наиболее популярные города для построения карьеры. Опрос провел сервис «Работа.ру», результаты есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Большинство россиян (59%) сочли столицу лучшим городом для карьерного роста. Почти треть респондентов (32%) также отметили карьерные перспективы в Петербурге. Тройку лидеров лучших городов для карьеры замкнул Краснодар — его указали чуть больше четверти опрошенных (27%).

В топ-5 также оказался еще один южный город — Сочи,— за него проголосовали 24% и Екатеринбург — 23%.

Следующими по популярности оказались Казань (18%), Новосибирск (16%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород и Самара получили по 11%. При этом каждый десятый житель России назвал самым перспективным городом для построения карьеры Хабаровск.

За Красноярск отдали голос 9% участника опроса, за Воронеж —5%. Челябинск сочли лучшими для карьерного развития по 5 и 4% опрошенных соответственно. По 1% голосов респондентов пришлось на Волгоград и Пермь.

В опросе приняли участие 3 500 человек старше 18 лет во всех регионах страны.