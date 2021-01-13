Экс-премьер Украины готов привиться российским "Спутником V"

Экс-премьер Украины Николай Азаров выразил готовность привиться от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Экс-премьер Украины Николай Азаров выразил готовность привиться от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

По его словам, ему пока не предлагали пройти вакцинацию "Спутником V". Однако как только такое предложение поступит, он сразу сделает прививку. Также бывший украинский премьер уточнил, что доверяет институту Гамалеи.

"Я знаю этот центр, хорошее мнение о нем", — сказал Николай Азаров.

Политик раскритиковал главу МИД Украины после слов про российскую вакцину.

"Сомневаюсь в профпригодности министра иностранных дел (Украины — Прим.ред.)", — отметил экс-премьер.

Азаров назвал главу МИД Украины "дураком", который "много глупых заявлений сделал в последнее время". В заключение экс-премьер напомнил о важности безопасности и здоровья украинцев.

Николай Азаров ранее рассказал, при каком сценарии возможна нормализация российско-украинских отношений. Москва и Киев могут помириться лишь при смене украинского руководства, сообщал телеканал "360".