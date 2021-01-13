Снижение оборонных расходов вызвало жаркие споры в Сенате Польши

Вопрос снижения военных расходов привел к оживленным спорам в польском правительстве.

Вопрос снижения военных расходов привел к оживленным спорам в польском правительстве.

Оборонный бюджет Польши не должен выходить за установленные уставом НАТО рамки в 2% от ВВП, заявили представители левых и левоцентристских партий государства. По их словам, наращивание военных расходов на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, является нецелесообразным.

Сенатор Войцех Конечны принял решение внести на рассмотрение Сената Польши законопроект о сокращении финансирования военной сферы на 4,7 миллиарда злотых, что эквивалентно примерно 1,25 миллиарда долларов. В правительстве сначала не одобрили эту инициативу, но потом все же решили обсудить этот вопрос, однако заявленная сумма была снижена до 50 миллионов злотых.