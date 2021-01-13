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10:01   13 Января 2021
Происшествия

Сотрудники МЧС извинились за "эмодзи" в сообщении о пожаре в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС извинились за "эмодзи" в сообщении о пожаре в Екатеринбурге

Релиз о трагическом происшествии в Екатеринбурге с обилием смайликов появился в официальном сообществе ГУ МЧС по Свердловской области в социальной сети "ВКонтакте".

Сотрудники пресс-службы регионального главка МЧС по Свердловской области принесли извинение за использование большого количества эмодзи в сообщении о пожаре в Екатеринбурге, вследствие которого погибли люди. Само сообщение было отредактировано, и большое количество смайлов оттуда исчезло. Об этом пресс-служба рассказала на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Сообщение о пожаре было опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" в официальном сообществе ГУ МЧС по Свердловской области. Подписчики обратили внимание на то, что в тексте было использовано много эмодзи, в частности значки огня и пожарной машины и "плачущий" смайлик.

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#мчс #вконтакте #эмодзи

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