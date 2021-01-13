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9:59   13 Января 2021
Происшествия

Автобус с пассажирами опрокинулся на ростовской трассе, есть жертвы

Автобус с пассажирами опрокинулся на ростовской трассе, есть жертвы

Инцидент произошел в Красносулинском районе. ГУ МЧС по региону сообщает о пострадавших.

Согласно данным ведомства, на 974-м км трассы М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса. В настоящее время известно об одном погибшем человеке.

Пассажирский автобус ПАЗ, в котором ехали предположительно 15 человек, перевернулся в Ивановской области. Пожилая женщина погибла.

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#дтп #автобус #ростов

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