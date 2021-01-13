9:59 13 Января 2021Происшествия
Автобус с пассажирами опрокинулся на ростовской трассе, есть жертвы
Инцидент произошел в Красносулинском районе. ГУ МЧС по региону сообщает о пострадавших.
Инцидент произошел в Красносулинском районе. ГУ МЧС по региону сообщает о пострадавших.
Согласно данным ведомства, на 974-м км трассы М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса. В настоящее время известно об одном погибшем человеке.
Пассажирский автобус ПАЗ, в котором ехали предположительно 15 человек, перевернулся в Ивановской области. Пожилая женщина погибла.