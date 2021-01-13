Чак Норрис опроверг информацию о своем участие в штурме Капитолия

По словам актера, в обществе всегда должны преобладать только закон и порядок.

Актер из США и звезда телесериала «Крутой Уокер» Чак Норрис опроверг информацию о том, что он участвовал в штурме Капитолия 6 января в Вашингтоне. Ранее пользователь Twitter под ником scout выложил в социальную сеть фотографию, на которой запечатлен похожий на актера человек. Подпись гласила, что Чак Норрис тоже пришел поддержать президента Дональда Трампа вместе с другими сторонниками.

Saw this on my Facebook today. Chuck Norris was in DC proudly supporting Maga and Trump pic.twitter.com/KN40VrR7FJ — scout (@scoutejwampler) January 6, 2021

На своей официальной странице в Twitter актер заявил, что в беспорядках 6 января он не участвовал, а на фотографии изображен другой человек.

«Недавно я узнал, что на беспорядках в Капитолии округа Колумбия был двойник Чака Норриса. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода. Я всегда был и буду за закон и порядок», — написал актер.

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order. Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL — Chuck Norris (@chucknorris) January 12, 2021

В ночь с 6 на 7 января заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов было прервано массовыми протестами американцев, несогласных с победой Джо Байдена и большинством демократов в Сенате США. Буквально за несколько часов дело дошло до штурма Капитолия: сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, а конгрессменов пришлось эвакуировать.

В ходе беспорядков было убито пять человек, задержано около 50. В Вашингтоне и округе Колумбия введен комендантский час на 15 дней. Таким образом, инаугурация следующего президента 20 января пройдет в режиме ЧС. Демонстрации трампистов прошли также в Орегоне и Сакраменто, но были быстро подавлены полицией.