Американский актер Норрис отрицает участие в захвате Капитолия

Американский актер Чак Норрис заявил, что выступает за закон и порядок. Об этом американец написал в Twitter.

Американский актер Чак Норрис заявил, что выступает за закон и порядок. Об этом американец написал в Twitter.

Пользователи в Сети нашли фотографию, на которой некто похожий на Чака Норриса участвует в беспорядках 6 января. Один из комментаторов не оставил фотографию без внимания.

"Погодите, неужели мы оставим без внимания тот факт, что Чак Норрис был на беспорядках, устроенных MAGA (Make America Great Again, предвыборный лозунг Трампа, используемый его сторонниками — Прим. ред.)", — написал пользователь Twitter.

Актер сразу же ответил на обвинения и заявил, что не принимал участия в мероприятиях по захвату Капитолия. Кроме того, Норрис является противником насилия в любом его проявлении. Известный американец также написал, что всегда выступает за закон и порядок.