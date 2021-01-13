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9:36   13 Января 2021
Экономика

Россиянам рассказали, кого затронут новые правила расчета наличными

Россиянам рассказали, кого затронут новые правила расчета наличными

В силу вступили поправки к "антиотмывочному" закону, которые призваны облегчить отчетность банков.

С точки зрения контроля нововведения не несут революционных изменений. Поправки предусматривают обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, зачисленных на баланс от ста тысяч рублей. ЦБ также будет следить за наличными и безналичными расчетами по сделкам с недвижимостью от трех млн рублей.

Изменения не коснулись пороговых сумм, которые начинаются с 600 тысяч рублей. Целью изменений, в первую очередь, стала необходимость снизить нагрузку на финансовые институты.

"Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности", — заявили в Центробанке.

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#россия #экономика #цб

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