9:36 13 Января 2021Экономика
Россиянам рассказали, кого затронут новые правила расчета наличными
В силу вступили поправки к "антиотмывочному" закону, которые призваны облегчить отчетность банков.
В силу вступили поправки к "антиотмывочному" закону, которые призваны облегчить отчетность банков.
С точки зрения контроля нововведения не несут революционных изменений. Поправки предусматривают обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, зачисленных на баланс от ста тысяч рублей. ЦБ также будет следить за наличными и безналичными расчетами по сделкам с недвижимостью от трех млн рублей.
Изменения не коснулись пороговых сумм, которые начинаются с 600 тысяч рублей. Целью изменений, в первую очередь, стала необходимость снизить нагрузку на финансовые институты.
"Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности", — заявили в Центробанке.