Россиянам рассказали, кого затронут новые правила расчета наличными

В силу вступили поправки к "антиотмывочному" закону, которые призваны облегчить отчетность банков.

В силу вступили поправки к "антиотмывочному" закону, которые призваны облегчить отчетность банков.

С точки зрения контроля нововведения не несут революционных изменений. Поправки предусматривают обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, зачисленных на баланс от ста тысяч рублей. ЦБ также будет следить за наличными и безналичными расчетами по сделкам с недвижимостью от трех млн рублей.

Изменения не коснулись пороговых сумм, которые начинаются с 600 тысяч рублей. Целью изменений, в первую очередь, стала необходимость снизить нагрузку на финансовые институты.