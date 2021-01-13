Опасную лавину прогнозируют в пяти районах Сахалина

Специалисты прогнозируют лавинную опасность на территории пяти городских округов.

Специалисты прогнозируют лавинную опасность на территории пяти городских округов.

По прогнозам синоптиков, в Сахалинской области 14 января ожидается сход лавин. Об этом сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды области.

Лавинная опасность характерна для пяти городских округов: Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Холмского, Долинского городских округов и Южно-Сахалинска. На остальной территории региона схода лавины не будет, за исключением одиночных.