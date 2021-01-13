Юри Ратас покидает пост премьера Эстонии

Отставка премьер-министра Эстонии Юри Ратаса связана с коррупционным скандалом. Об этом сообщает ТАСС.

Отставка премьер-министра Эстонии Юри Ратаса связана с коррупционным скандалом. Об этом сообщает ТАСС.

Уход эстонского премьера Ратаса связан с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco. Политик заявил об этом во время беседы с журналистами и на странице в Facebook. По словам премьер-министра, решение об отставке далось ему нелегко.

"Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным", — отметил Юри Ратас.

Ранее СМИ писали, что эстонский премьер-министр оценил идею присоединения страны к РФ.