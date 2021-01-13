Президент Чили и его жена изолировались из-за контакта с больным COVID-19

Глава чилийского государства Себастьян Пиньера и первая леди будут соблюдать карантин в соответствие с действующими санитарными нормами, сообщили в пресс-службе президента.

Глава чилийского государства Себастьян Пиньера и первая леди будут соблюдать карантин в соответствие с действующими санитарными нормами, сообщили в пресс-службе президента.

Коронавирусная инфекция была выявлена у одного из работников в доме Пиньеры. После этой информации президент вместе со своей женой немедленно сдали ПЦР-тест, которые показал отрицательный результат. По последним данным, Пиньера и его супруга чувствуют себя хорошо, никаких коронавирусных симптомов у них не обнаружено.

В пресс-службе уточнили, что президент продолжит исполнять обязанности главы государства в удаленном режиме. Из-за ухода на карантин Пиньеры лидеру Аргентины Альберто Фернандесу пришлось отменить свой первый официальный визит в Чили.