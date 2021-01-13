YouTube на неделю заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Видеохостинг YouTube на семь дней запретил публиковать видео и вести трансляции с аккаунта президента США Дональда Трампа.

Видеохостинг YouTube на семь дней запретил публиковать видео и вести трансляции с аккаунта президента США Дональда Трампа.

Администрация YouTube удалила последнее видео с аккаунта Дональда Трампа. Видеохостинг тщательно проверил аккаунт и удалил контент, чтобы избежать рисков возникновения насилия в свете последних событий. Также выпущено предупреждение, что была нарушена политика в отношении контента, которое подталкивает к насилию.

"В соответствии с нашей давней системой предупреждений канал теперь не может загружать новые видео или вести прямые трансляции в течение как минимум семи дней, которые могут быть продлены", — сообщили в YouTube.

Пользователи также не смогут комментировать те видео, которые остались на канале. Это сделано, чтобы избежать призывов к насилию или провокаций, отмечает портал Axios. Кроме YouTube, были заблокированы Twitter, Facebook и Instagram действующего президента США и лишили его возможности вести микроблоги.