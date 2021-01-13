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8:09   13 Января 2021
Технологии

Брянские ученые научились делать прочную танковую броню из проволоки

Брянские ученые научились делать прочную танковую броню из проволоки

Сотрудники Брянского государственного технического университета (БГТУ) разработали бюджетную технологию изготовления брони для военной техники из проволоки.

Разработкой ученых уже заинтересовались предприятия "оборонки". Информацией об этом поделилось РИА Новости, сославшись на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

"По новой технологии броня выращивается аддитивным методом путем сплавления проволоки. Затем она упрочняется с помощью волнового деформационного воздействия", – отметили в фонде.

С помощью новой технологии можно существенно экономить на металле. Броня при этом получается легкой и прочной. Эти факторы сейчас имеют ключевое значение в создании военной техники.

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#танки #броня #брянские ученые

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