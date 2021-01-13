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7:53   13 Января 2021
Политика

США вновь призвали компании из ЕС отказаться от строительства Nord Stream 2

США вновь призвали компании из ЕС отказаться от строительства Nord Stream 2

Американские власти в очередной раз пригрозили европейским компаниям санкциями за помощь в реализации проекта "Северный поток — 2".

Ограничения будут применены в соответствии с действующим законодательством США. У организаций, причастных к строительству газопровода и его введению в эксплуатацию, еще есть шанс избежать рестрикций, отметил источник международного агентства Reuters. По словам собеседника СМИ, правительство пытается спасти компании, пока не стало слишком поздно.

"Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти", — добавил он.

Работы по прокладке труб движутся к логическому завершению. Недавно судно "Академик Черский" покинуло акваторию строительства газопровода и направилось на восток.

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#сша #санкции #nord stream 2

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