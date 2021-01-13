Бронеавтомобили на базе "КамАЗа" поступят в распоряжение военной полиции РФ

Российская военная полиция получит в свое распоряжение бронеавтомобили "Патруль", созданные на базе "КамАЗа". Поставки техники запланированы на 2021 год.

Российская военная полиция получит в свое распоряжение бронеавтомобили "Патруль", созданные на базе "КамАЗа". Поставки техники запланированы на 2021 год.

Бронеавтомобили практически неуязвимы для стрелкового оружия, мин и осколков. Военная полиция будет использовать их для патрулирования населенных пунктов и сопровождения колонн, а также для выполнения других задач.

Летом прошлого года в войска, по данным "Известий", поступила опытная партия "Патрулей". Во время эксплуатации машины показали себя надежными и эффективными.

"Патруль" весит около 12 тонн и может перевозить до десяти человек личного состава с полным боекомплектом. При необходимости этот бронеавтомобиль способен разрушать баррикады и проламывать стены.