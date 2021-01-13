7:33 13 Января 2021Армия
Бронеавтомобили на базе "КамАЗа" поступят в распоряжение военной полиции РФ
Российская военная полиция получит в свое распоряжение бронеавтомобили "Патруль", созданные на базе "КамАЗа". Поставки техники запланированы на 2021 год.
Российская военная полиция получит в свое распоряжение бронеавтомобили "Патруль", созданные на базе "КамАЗа". Поставки техники запланированы на 2021 год.
Бронеавтомобили практически неуязвимы для стрелкового оружия, мин и осколков. Военная полиция будет использовать их для патрулирования населенных пунктов и сопровождения колонн, а также для выполнения других задач.
Летом прошлого года в войска, по данным "Известий", поступила опытная партия "Патрулей". Во время эксплуатации машины показали себя надежными и эффективными.
"Патруль" весит около 12 тонн и может перевозить до десяти человек личного состава с полным боекомплектом. При необходимости этот бронеавтомобиль способен разрушать баррикады и проламывать стены.