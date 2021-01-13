"Союзы" с экипажами будут добираться до МКС в 2021 году за три часа

Роскосмос отправит к МКС пилотируемые корабли "Союз" с экипажами по сверхбыстрой схеме. Речь идет о стартах, намеченных на 2021 год.

Роскосмос отправит к МКС пилотируемые корабли "Союз" с экипажами по сверхбыстрой схеме. Речь идет о стартах, намеченных на 2021 год.

Быстрый путь до Международной космической станции "проложили" грузовые корабли "Прогресс". С 2012 года они стали добираться до МКС за шесть часов. С 2018 года — за три часа.

Ближайший запуск пилотируемого корабля намечен на 9 апреля. К станции стартует "Союз МС-18". Космонавты на "Союзе МС-19" отправятся на орбиту 5 октября. Еще один пуск должен состояться 8 декабря.

Экипаж "Союза МС-18" будут полностью состоять из российских космонавтов. На борт корабля зайдут Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.