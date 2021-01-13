Вирусолог Альтштейн не видит причин для спада заболеваемости COVID-19

Россия сейчас находится на зимнем плато по коронавирусу. К такому выводу пришел доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Россия сейчас находится на зимнем плато по коронавирусу. К такому выводу пришел доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

За 12 января в России зафиксировано 22 934 новых случая заболевания COVID-19. Рекордный суточный показатель составлял 29 935. С тех пор наблюдается постепенное снижение числа заразившихся коронавирусом, отметил вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с РИА Новости.

"У нас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все – наше зимнее плато", – прокомментировал специалист.

Однако причин для снижения заболеваемости Альтштейн не видит. Вакцинация проводится в недостаточном масштабе, так как для широкого охвата требуется десятки миллионов доз, подчеркнул вирусолог.