Партия Жириновского выпустит компьютерную игру Call of LDPR

Компьютерная игра Call of LDPR по мотивам работы партии ЛДПР выйдет 19 января. Ее выход анонсировал зампред фракции в Госдуме Василий Власов.

Компьютерная игра Call of LDPR по мотивам работы партии ЛДПР выйдет 19 января. Ее выход анонсировал зампред фракции в Госдуме Василий Власов.

Сюжет игры основан на работе политической партии ЛДПР с элементами юмора. Ее прохождение включает в себя несколько уровней. Сам игровой процесс развернется вокруг жизни избирателя, живущего в небольшом городке.

Власов отметил, что многое из представленного в игре не соответствует действительности. Персонажей Call of LDPR озвучивали известные блогеры Юрий Хованский и Илья Мэддисон. Проект является пародией на шутер Call of Duty.