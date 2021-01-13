6:36 13 Января 2021Общество
Партия Жириновского выпустит компьютерную игру Call of LDPR
Компьютерная игра Call of LDPR по мотивам работы партии ЛДПР выйдет 19 января. Ее выход анонсировал зампред фракции в Госдуме Василий Власов.
Компьютерная игра Call of LDPR по мотивам работы партии ЛДПР выйдет 19 января. Ее выход анонсировал зампред фракции в Госдуме Василий Власов.
Сюжет игры основан на работе политической партии ЛДПР с элементами юмора. Ее прохождение включает в себя несколько уровней. Сам игровой процесс развернется вокруг жизни избирателя, живущего в небольшом городке.
Власов отметил, что многое из представленного в игре не соответствует действительности. Персонажей Call of LDPR озвучивали известные блогеры Юрий Хованский и Илья Мэддисон. Проект является пародией на шутер Call of Duty.