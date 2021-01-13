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6:36   13 Января 2021
Общество

Партия Жириновского выпустит компьютерную игру Call of LDPR

Партия Жириновского выпустит компьютерную игру Call of LDPR

Компьютерная игра Call of LDPR по мотивам работы партии ЛДПР выйдет 19 января. Ее выход анонсировал зампред фракции в Госдуме Василий Власов.

Сюжет игры основан на работе политической партии ЛДПР с элементами юмора. Ее прохождение включает в себя несколько уровней. Сам игровой процесс развернется вокруг жизни избирателя, живущего в небольшом городке.

Власов отметил, что многое из представленного в игре не соответствует действительности. Персонажей Call of LDPR озвучивали известные блогеры Юрий Хованский и Илья Мэддисон. Проект является пародией на шутер Call of Duty.

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#жириновский #лдпр #компьютер

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