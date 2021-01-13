Самый высокий крымский водопад Учан-Су "ожил" после дождей

Крымский водопад Учан-Су вновь наполнился водой. Уникальный природный объект пересох в декабре 2020 года, но теперь вновь радует местных жителей и туристов.

Крымский водопад Учан-Су вновь наполнился водой. Уникальный природный объект пересох в декабре 2020 года, но теперь вновь радует местных жителей и туристов.

Природный объект находится на территории Большой Ялты. Высота Учан-Су составляет 98 метров, а сам он находится на высоте 390 метров над уровнем моря. Но это не первый раз, когда водопад пересыхает. Его полноводность зависит от осадков и грунтовых вод, что позволяет называть его непостоянным, отметил доктор географических наук Владимир Белокопытов.

В период полноводья Учан-Су может сбрасывать вниз огромные массы воды, а иногда становиться небольшим ручьем или вовсе пересыхать подметил Белокопытов. Из-за очередного "сна" водопада жителям Ялты предлагали брать воду из родников Хаста-Баш и Уч-Кош, а также из Массандровского водопада. Сейчас жителей подключают к системе водоснабжения двух скважин в Форосе.