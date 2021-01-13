Ученые нашли причины устойчивости к COVID-19 у жителей Джильо
Итальянские ученые исследовали феномен итальянского острова Джильо, где ни один житель не заболел коронавирусной инфекцией, несмотря на прибывавших зараженных туристов.
Жители острова не соблюдают карантинный режим и санитарные нормы. Однако остров у побережья Тосканы является одним из немногих мест, где еще не были зарегистрированы случаи COVID-19.
Группа специалистов под руководством Антонио Боньянни из Миланского университета с 29 апреля по 3 мая 2020 года провели исследование. Они выявили две основные причины устойчивости островитян к смертоносной инфекции. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.
Чистый воздух на Джильо является одной из причин отсутствия болезни. Также сдерживающим фактором стало наличие у всех жителей региона схожего иммунитета к эндемичному патогену. Иммунитет итальянцев к COVID-19, по мнению ученых, может быть опосредован клоном Т-лимфоцитов CD4, которые реагируют на антигены эндемичных коронавирусов, вызывающих простуду.