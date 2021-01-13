Ученые нашли причины устойчивости к COVID-19 у жителей Джильо

Итальянские ученые исследовали феномен итальянского острова Джильо, где ни один житель не заболел коронавирусной инфекцией, несмотря на прибывавших зараженных туристов.

Итальянские ученые исследовали феномен итальянского острова Джильо, где ни один житель не заболел коронавирусной инфекцией, несмотря на прибывавших зараженных туристов.

Жители острова не соблюдают карантинный режим и санитарные нормы. Однако остров у побережья Тосканы является одним из немногих мест, где еще не были зарегистрированы случаи COVID-19.

Группа специалистов под руководством Антонио Боньянни из Миланского университета с 29 апреля по 3 мая 2020 года провели исследование. Они выявили две основные причины устойчивости островитян к смертоносной инфекции. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.

Чистый воздух на Джильо является одной из причин отсутствия болезни. Также сдерживающим фактором стало наличие у всех жителей региона схожего иммунитета к эндемичному патогену. Иммунитет итальянцев к COVID-19, по мнению ученых, может быть опосредован клоном Т-лимфоцитов CD4, которые реагируют на антигены эндемичных коронавирусов, вызывающих простуду.