Мощный снегопад заблокировал движение около тысячи автомобилей во Франции

Порядка тысячи автомобилей оказались в снежном плену возле виадука Бельгард-сюр-Вальсерин на востоке Франции, где идет сильный снегопад.

Порядка тысячи автомобилей оказались в снежном плену возле виадука Бельгард-сюр-Вальсерин на востоке Франции, где идет сильный снегопад.

Пользователи соцсетей делятся кадрами, на которых видно, что непогода стала причиной блокировки движения на трассе. Дорога практически полностью заметена. На месте происшествия работают спасатели.

Местные метеорологи прогнозировали сугробы до 15 см, однако выпало в два раза больше снега. В какой-то момент в заторе на заснеженной трассе оказались порядка 2,5 тыс. автомобилей. По информации France Bleu, около 50 человек, которые сидели за рулем на протяжении семи часов, были размещены в спортзале неподалеку.