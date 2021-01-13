Пушков считает "демагогией" позицию Киева по вакцине "Спутник V"

Российский сенатор Алексей Пушков негативно отреагировал на недавнее заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о вакцине "Спутник V".

Российский сенатор Алексей Пушков негативно отреагировал на недавнее заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о вакцине "Спутник V".

Киев, как недавно выразился украинский министр, не поддержит использование российской вакцины от коронавируса. Он отметил, что этого не произойдет, даже если эффективность препарата будет доказана.

"Вся идеология Кулебы — это демагогия", — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

Заявление Кулебы также прокомментировал сенатор Сергей Леонов. Борьбу с пандемией коронавируса на Украине, по его мнению, превратили в политическую акцию. Власти в Киеве идут против населения страны.