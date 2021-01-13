Стоимость нефти Brent превысила 57 долларов за баррель

Цена нефти Brent впервые с февраля 2020 года превысила отметку в 57 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent впервые с февраля 2020 года превысила отметку в 57 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent на лондонской бирже ICE Futures впервые с 24 февраля 2020 года поднялась на 0,42% — до 57,07 доллара за баррель. По данным торгов на 04:23 по московскому времени, нефть марки Brent торговалась на отметке $57,08 за баррель.

Нефть марки WTI к уровню закрытия торгов выросла на 0,83%, достигнув отметки в 53,68 доллара за баррель.