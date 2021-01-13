Названа категория людей с высоким риском тяжелых последствий после COVID-19

Люди с хроническими заболеваниями чаще сталкиваются с осложнениями после перенесенного COVID-19. Об этом заявил член Ассоциации онкологов России Дмитрий Барановский.

Люди с хроническими заболеваниями чаще сталкиваются с осложнениями после перенесенного COVID-19. Об этом заявил член Ассоциации онкологов России Дмитрий Барановский.

Организм перенесших коронавирус пациентов нуждается в восстановлении. Однако люди с хроническими недугами дольше ощущают действие негативных последствий от заболевания, передает "Комсомольская правда".

Сейчас в группе повышенного риска находятся граждане в возрасте от 65 лет, больные сахарным диабетом, люди с ожирением, хроническими заболеваниями сердца, почек и печени. Речь также идет о тех, кто страдает раком и получает противоопухолевое лечение.