Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:34   13 Января 2021
Общество

Названа категория людей с высоким риском тяжелых последствий после COVID-19

Названа категория людей с высоким риском тяжелых последствий после COVID-19

Люди с хроническими заболеваниями чаще сталкиваются с осложнениями после перенесенного COVID-19. Об этом заявил член Ассоциации онкологов России Дмитрий Барановский.

Организм перенесших коронавирус пациентов нуждается в восстановлении. Однако люди с хроническими недугами дольше ощущают действие негативных последствий от заболевания, передает "Комсомольская правда".

Сейчас в группе повышенного риска находятся граждане в возрасте от 65 лет, больные сахарным диабетом, люди с ожирением, хроническими заболеваниями сердца, почек и печени. Речь также идет о тех, кто страдает раком и получает противоопухолевое лечение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#медицина #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров