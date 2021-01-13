Вице-президент США Майк Пенс высказался против отстранения Трампа

Отстранение действующего главы США Дональда Трампа по 25-й поправке о неспособности исполнять обязанности президента не устроило вице-президента Майка Пенса.

Отстранение действующего главы США Дональда Трампа по 25-й поправке о неспособности исполнять обязанности президента не устроило вице-президента Майка Пенса.

Согласно 25-й поправке к Конституции, президента могут отстранить на основании признания недееспособности главы государства. Вице-президент заявил, что не в его интересах задействовать 25-ю поправку за восемь дней до окончания срока исполнения обязанностей Дональдом Трампом.

Несколько юридических компаний в США обратились к Майку Пенсу с просьбой объявить импичмент Трампу. Однако Пенс не давал никакого ответа. Сейчас он заявил в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, что против отстранения действующего главы Соединенных Штатов от должности.