Работники науки и IT-специалисты добавлены в список вакцинируемых в Москве

Список тех, кто может сделать прививку от коронавируса в Москве, расширили. Теперь записаться на вакцинацию могут работники свыше пяти сфер деятельности.

Список тех, кто может сделать прививку от коронавируса в Москве, расширили. Теперь записаться на вакцинацию могут работники свыше пяти сфер деятельности.

В число вакцинируемых от коронавируса добавились работники сфер экономики, научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникации и связи, управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью. Сделать прививку могут сотрудники гостиниц, турагентств и смежных сфер деятельности, а также соцработники частных и некоммерческих организаций.

Записаться на прививку можно на сайте mos.ru. Кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. С 14 числа в Москве начнут работать еще 30 пунктов по вакцинации. В перспективе власти намерены привить семь миллионов человек. После жители смогут вернуться к нормальной жизни без ограничений, сообщил Сергей Собянин.