Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:06   13 Января 2021
Экономика

Финансист Бабин спрогнозировал изменения рубля на этой неделе

Финансист Бабин спрогнозировал изменения рубля на этой неделе

Рубль продолжает находиться под давлением, и в ближайшее время USD/RUB может вернуться к уровню 75 рублей, сообщил специалист по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Несмотря на высокую стоимость нефти, из-за нисходящей динамики долгового рынка России рубль продолжает слабеть на фоне восстанавливающегося доллара США, рассказал эксперт. Он отметил, что ситуация начала ухудшаться после победы на выборах в американский сенат обоих кандидатов от партии демократов, передает "Прайм".

Российская валюта определила стоимость барреля Brent, которая вернулась в диапазон 2019 года, достигнув отметки 4150 рублей. Поэтому только при устойчивом росте нефти рубль сможет начать укрепление, заключил Бабин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#прогноз #рубль #Дмитрий Бабин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров