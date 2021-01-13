2:48 13 Января 2021Технологии
Ученые в РФ разработали гермокабину для работы на поверхности планет
Обитаемая гермокабина, разработанная российскими учеными, позволит выполнять ручные операции на поверхности разных планет.
Обитаемая гермокабина, разработанная российскими учеными, позволит выполнять ручные операции на поверхности разных планет.
Соответствующий патент получила ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия". В документе сказано, что разработанное устройство состоит из обитаемой гермокабины, гермокрышки с фрагментом скафандра, средств вакуумирования, а также функционального блока. Все это устанавливается на колесную ходовую платформу.
Космонавты смогут использовать разработку ученых для ремонта и эксплуатации объектов инфраструктуры, например, на Луне или на Марсе. В обитаемой гермокабине предусмотрены блистеры, иллюминаторы, баллон кислорода и инструменты.