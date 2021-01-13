ЕС не станет требовать сертификат вакцинации от COVID-19 для получения виз

ЕС в ближайшем будущем не планирует изменить политику выдачи виз и требовать в обязательном порядке предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19, сообщили в Еврокомиссии.

ЕС в ближайшем будущем не планирует изменить политику выдачи виз и требовать в обязательном порядке предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19, сообщили в Еврокомиссии.

Евросоюз впервые открыто поднял тему сертификатов о вакцинации 10 декабря. Спикер Европейского совета Баренд Лейтс тогда заявил, что по итогам саммита было принято решение о необходимости создания такого документа. Согласно итогам переговоров, члены организации сошлись на том, что инициатива может стать полезной в сфере туризма и путешествий.

Представитель пресс-службы в Еврокомиссии сообщил, что в странах ЕС на данный момент действуют ограничения на въезд граждан вне объединения, что влияет на выдачу виз. Однако в ведомстве отметили, что подобные меры не связаны с обязательной вакцинацией.

Тем не менее, такие сертификаты могут оказать помощь туристам. Они способны освободить въезжающих в страну от обязательного на данный момент тестирования на COVID-19. Такие меры сейчас приняты во многих странах мира.