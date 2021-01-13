Россия посмеялась над Украиной из-за заявления о "краже" Королева

Россия и Украина раньше были одной страной, поэтому спорить о принадлежности к тому или иному государству конструктора Сергея Королева бессмысленно.

Россия и Украина раньше были одной страной, поэтому спорить о принадлежности к тому или иному государству конструктора Сергея Королева бессмысленно.

Официальный Twitter-аккаунт Украины объявил о "краже" советского инженера Россией. Авторы публикации обратили внимание, на место рождения Королева, а также города, где он учился и работал. Все они ныне принадлежат к украинскому государству, передает РИА Новости.

"Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань", — говорится в объявлении.

Российский профиль ретвитнул эту запись и сопроводил ее гифкой, в которой используется кадр из известного мультфильма, снятого по мотивам украинской народной сказки киностудией "Союзмультфильм". Таким образом Киеву напомнили, что украинцы родом из СССР.