Россияне стали больше денег тратить на медицинское обслуживание

Граждане России во время новогодних праздников на 27% увеличили траты на электронику и на 22% на медицинское обслуживание. Соответствующие данные предоставила "Платформа ОФД".

Граждане России во время новогодних праздников на 27% увеличили траты на электронику и на 22% на медицинское обслуживание. Соответствующие данные предоставила "Платформа ОФД".

Увеличение трат связано с тестированием граждан на COVID-19, передают "Известия". Объем продаж в супермаркетах вырос на 3%, но количество приобретенных товаров снизилось на 13%. Число купленных товаров в магазинах одежды сократилось на 9%, но 4% увеличилось в денежном выражении.

Существенно снизились продажи в кафе и ресторанах, на 21% и 31% соответственно. Основным драйвером роста продаваемой продукции в категории электроники стала доля импортной составляющей.