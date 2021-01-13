Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:06   13 Января 2021
Экономика

Россияне стали больше денег тратить на медицинское обслуживание

Россияне стали больше денег тратить на медицинское обслуживание

Граждане России во время новогодних праздников на 27% увеличили траты на электронику и на 22% на медицинское обслуживание. Соответствующие данные предоставила "Платформа ОФД".

Увеличение трат связано с тестированием граждан на COVID-19, передают "Известия". Объем продаж в супермаркетах вырос на 3%, но количество приобретенных товаров снизилось на 13%. Число купленных товаров в магазинах одежды сократилось на 9%, но 4% увеличилось в денежном выражении.

Существенно снизились продажи в кафе и ресторанах, на 21% и 31% соответственно. Основным драйвером роста продаваемой продукции в категории электроники стала доля импортной составляющей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #оплата #медицинское оборудование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров