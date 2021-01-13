Союз журналистов России создаст центр занятости для безработных коллег

Союз журналистов России организует отраслевую "биржу труда" для работников СМИ, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса, заявил глава объединения Владимир Соловьев.

Союз журналистов России организует отраслевую "биржу труда" для работников СМИ, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса, заявил глава объединения Владимир Соловьев.

Запуск "своеобразной биржи труда" начнется в преддверии Дня российской печати, который отмечается в России 13 января. Как сообщил Соловьев, у Союза журналистов есть большое количество запросов от коллег, которые ищут работу, а также от СМИ, которым не достает рабочих рук.

В планах совместно с HeadHunter объединить все запросы в новом разделе на сайте СЖР — "биржа труда для журналистов", рассказал телеведущий. Помимо этого, будет организовано глобальное исследование о влиянии пандемии на работу СМИ в России.