Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
1:46   13 Января 2021
Общество

Союз журналистов России создаст центр занятости для безработных коллег

Союз журналистов России создаст центр занятости для безработных коллег

Союз журналистов России организует отраслевую "биржу труда" для работников СМИ, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса, заявил глава объединения Владимир Соловьев.

Запуск "своеобразной биржи труда" начнется в преддверии Дня российской печати, который отмечается в России 13 января. Как сообщил Соловьев, у Союза журналистов есть большое количество запросов от коллег, которые ищут работу, а также от СМИ, которым не достает рабочих рук.

В планах совместно с HeadHunter объединить все запросы в новом разделе на сайте СЖР — "биржа труда для журналистов", рассказал телеведущий. Помимо этого, будет организовано глобальное исследование о влиянии пандемии на работу СМИ в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#соловьев #биржа труда #сжр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров