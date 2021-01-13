Россиянка Осипова борется с попыткой суда США повторно вынести ей приговор

Федеральный суд Канзаса вынес повторный приговор россиянке Богдане Осиповой с требованием добиться возвращения ее несовершеннолетних детей из России в США.

Федеральный суд Канзаса вынес повторный приговор россиянке Богдане Осиповой с требованием добиться возвращения ее несовершеннолетних детей из России в США.

Летом 2019 года женщину обвинили в похищении собственного ребенка и вывозе его из США в Россию. Осипову приговорили к семи годам лишения свободы. Судья Эрик Мелгрен 8 января постановил, чтобы россиянка запросила у властей РФ разрешение на возвращение ее детей в США, передает ТАСС.

Осипова в течение года должна находиться в США, ей запрещено покидать страну. Россиянка не согласна с этим приговором, она подала апелляцию. Женщина во время заседания суда заявляла, что не имеет "ни физической, ни юридической возможности вернуть детей в США".