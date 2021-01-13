Разработчик украинской вакцины от COVID-19 сделал американскую прививку

Президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов, являющийся одним из разработчиков украинского препарата против коронавируса, вакцинировался лекарством Moderna в США.

Президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов, являющийся одним из разработчиков украинского препарата против коронавируса, вакцинировался лекарством Moderna в США.

Фаворов сообщил о получении прививки на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром привился Модерной. Дочка записала меня на прививку", — написал профессор.

Он рассказал, что вакцинация проходит прямо в салоне автомобиля. Фаворов получил укол не покидая машину на парковке в районе Де Клаб в Атланте.

"Все построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут — если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней", — отметил Фаворов.

Также разработчик препарата отметил, что за полчаса процедуру проходит 100 человек.