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0:52   13 Января 2021
Общество

Разработчик украинской вакцины от COVID-19 сделал американскую прививку

Разработчик украинской вакцины от COVID-19 сделал американскую прививку

Президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов, являющийся одним из разработчиков украинского препарата против коронавируса, вакцинировался лекарством Moderna в США.

Фаворов сообщил о получении прививки на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром привился Модерной. Дочка записала меня на прививку", — написал профессор.

Он рассказал, что вакцинация проходит прямо в салоне автомобиля. Фаворов получил укол не покидая машину на парковке в районе Де Клаб в Атланте.

"Все построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут — если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней", — отметил Фаворов.

Также разработчик препарата отметил, что за полчаса процедуру проходит 100 человек.

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#вакцина #коронавирус #COVID-19

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