0:52 13 Января 2021Общество
Разработчик украинской вакцины от COVID-19 сделал американскую прививку
Президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов, являющийся одним из разработчиков украинского препарата против коронавируса, вакцинировался лекарством Moderna в США.
Президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов, являющийся одним из разработчиков украинского препарата против коронавируса, вакцинировался лекарством Moderna в США.
Фаворов сообщил о получении прививки на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром привился Модерной. Дочка записала меня на прививку", — написал профессор.
Он рассказал, что вакцинация проходит прямо в салоне автомобиля. Фаворов получил укол не покидая машину на парковке в районе Де Клаб в Атланте.
"Все построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут — если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней", — отметил Фаворов.
Также разработчик препарата отметил, что за полчаса процедуру проходит 100 человек.