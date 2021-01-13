Роспотребнадзор сообщил об улучшении ситуации с гриппом и ОРВИ в Москве

Темпы распространения ОРВИ и гриппа среди жителей Москвы опустились ниже эпидемического порога. Ситуация с заболеваемостью в городе соответствует сезону, заявил Роспотребнадзор.

Темпы распространения ОРВИ и гриппа среди жителей Москвы опустились ниже эпидемического порога. Ситуация с заболеваемостью в городе соответствует сезону, заявил Роспотребнадзор.

Стабилизация обстановки наблюдается с 4 января. Улучшения зафиксированы как среди взрослого населения, так и среди детей. Если сравнивать с минувшей неделей, регистрируется снижение числа случаев заболевания среди несовершеннолетних от трех до шести лет и от семи до 14 лет.

"Ситуация по гриппу и... (ОРВИ) в Москве на второй неделе 2021 года (с 4 по 10 января) соответствует сезону года". — сказано в сообщении на сайте столичного ведомства.

Урегулирование эпидемиологической ситуации происходит на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса. Так, ранее свыше 500 военных Севастопольской мотострелковой бригады Западного военного округа привились от возбудителя COVID-19 в Москве.