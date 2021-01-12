Руководство Украины обвинили в "геноциде" из-за повышения цен на газ

Стремительный рост цен на газ и электроэнергию грозит многим жителям Украины снижением уровня жизни. Об этом заявили в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Стремительный рост цен на газ и электроэнергию грозит многим жителям Украины снижением уровня жизни. Об этом заявили в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Ряд граждан будет лишен возможности удовлетворять свои необходимые потребности. Украинцы могут остаться без нормального питания и медицинского обслуживания, передает "Прайм".

"И это является не чем иным, как механизмом тарифного геноцида против собственного народа со стороны украинского правительства", — заявили в партии.

Жители Украины устраивают мирные митинги в знак протеста против повышения цен на электроэнергию и газ. Люди недавно перекрыли автодорогу Борисполь — Мариуполь, из-за чего образовалась пробка, а рейсовые автобусы были вынуждены изменить маршрут.