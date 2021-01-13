American Thinker рассказал, кому выгодно вернуть США в состояние феодализма

Американская либеральная элита, устанавливая контроль над СМИ и социальными сетями, пытается создать обличенные огромной властью «привилегированные сословия», загнав при этом всех остальных жителей США в неофеодальные условия.

Американская либеральная элита, устанавливая контроль над СМИ и социальными сетями, пытается создать в стране обличенные огромной властью «привилегированные сословия», загнав при этом всех остальных жителей США в неофеодальные условия.

Такое мнение высказывает автор материала, опубликованного в американском издании American Thinker.

С того момента, как мир столкнулся с коронавирусом нового типа – COVID-19 – прошел год. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2010 получила уведомление о том, что в китайском городе Ухань зафиксированы случаи новой, неизвестной на тот момент пневмонии. Уже 21 января 2020 года первые случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы в США.

По мнению автора материала, многие ведущие СМИ неадекватно освещают ситуацию, изображая коронавирус, как настоящий апокалипсис, в ходе которого, каждого человека, посмевшего высунуть нос из подвала, ждет неминуемая смерть.

На самом деле, считает американский журналист, эта угроза очень сильно преувеличена и потому нелепа.

«Как же так получилось, что при смертности от 0,00004 до 0,028% (у пожилой части населения, которую довольно легко защитить), когда почти 100% случаев связаны с хроническими болезнями, и когда имеются сверхчувствительные системы тестирования, вирус вызвал экономическую катастрофу, сопоставимую с мировой войной?» — спрашивает журналист.

Однако власти США приняли решение закрыть целые отрасли экономики, объясняя, что этот шаг позволит спасти жизни американцев. При этом власти не задумались о том, что своими действиями разрушают жизни людей, работавших в закрытых ими отраслях экономики.

Уже после того, как у Соединенных Штатов появилась вакцина от коронавируса, избранный президент страны Джо Байден предрекает стране «мрачные времена» в борьбе с пандемией, напоминает автор.

Но действительно ли предстоящие «мрачные времена» связаны с COVID-19, а не с тем, что у неких сил появилось желание остановить развитие экономики и отбросить общество подальше от процветания?

«Левые делали и делают все возможное для подрыва усилий по спасению экономики и людских жизней. Здесь нет никаких противоречий», — уверен автор.

По его мнению, уже к началу XXI века глобалистской версии капитализма было некуда развиваться. Начиная с финансового кризиса 2007-2009 годов и до 2019 года многие развитые страны столкнулись со спадом производства, так как рынки к этому времени были затоварены.

Мировой экономической системе требовалась перезагрузка, которую можно было осуществить лишь при помощи глобального кризиса. И все экономические ограничения, которые были введены якобы для сдерживания COVID-19, послужили именно этой цели, уверен автор материала.

«В конце концов, кому такое дело, почему заводы и фабрики не производят продукцию — из-за бомбежек или по причине их закрытия? Население теряет свои капиталы и сбережения из-за безработицы столь же быстро, как горят разбомбленные здания», — объясняет журналист.

Далее автор напоминает этапы развития общества - феодализм, капитализм, социализм/коммунизм – отмечая при этом, что любая система, достигнув пределов своего развития, либо продолжает развиваться и переходит на новый уровень, либо прекращает развитие и откатывается к предыдущему уровню.

Американские элиты, которые приложили все усилия к тому, чтобы не дать действующему президенту США Дональду Трампу переизбраться на новый срок, решили пожертвовать благосостоянием общества ради того, чтобы вернуть себе власть. Именно ради этого развитое капиталистическое общество в США подтолкнули не вперед к социализму, а назад – к неофеодализму, подчеркивает автор.

«Согласно характеристике профессора Джоди Дин (Jodi Dean), к основным чертам неофеодального общества относятся раздробленный суверенитет, новые вельможи и крестьяне, поляризация между городами и сельской местностью, а также теории катастроф. Все это мы наблюдаем в США», — говорится в статье.

Неофеодализм, помимо того, что он ограничивает политические и экономические свободы среднего класса, несет в себе также чувство беспокойства и незащищенности, ожидание надвигающейся катастрофы. И в этих условиях, заключает автор, в руках у элит появляется мощное оружие, позволяющее им манипулировать массами – страх.