ВМС США обзавелись серией дорогих, но «мертвых» кораблей

Военно-морские силы США переживают крупный скандал, связанный с тем, что целый класс новейших и очень дорогостоящих кораблей, которые должны были стать прорывом и гордостью Америки, оказался полностью небоеспособен.

Военно-морские силы США переживают крупный скандал, связанный с тем, что целый класс новейших и очень дорогостоящих кораблей, которые должны были стать прорывом и гордостью Америки, оказался полностью небоеспособен.

Об этом сообщает российское издание «Взгляд», ссылаясь на материалы специализированной американской прессы, в которых с конца 2020 года стоит «скрежет зубовный» и раздаются призывы порезать все уже созданные корабли на металлолом.

Речь в этих публикациях идет о боевых кораблях проекта Littoral combat ship типа «Фридом». Коньком данного проекта, начатого два десятилетия назад, была заявленная скорость в 47 узлов. При этом корабли были запланированы модульными, чтобы путем замены модулей можно было быстро изменить их назначение. Например, превратить противолодочный корабль в корабль базирования десанта.

Однако со временем выяснилось, что замена модулей будет занимать не менее месяца, что делает бессмысленной всю эту затею в условиях предполагаемых боевых действий. К тому же сама модульная система требовала, чтобы корабль обладал большим внутренним объемом и более мощной энергетической установкой, которая к тому же потребляла бы больше топлива.

При этом, оказалось, что скорость 47 узлов эти корабли развивать не смогут, так как не выдерживают редукторы ГЭУ (главной энергетической установки) корабля.

Не успело командование ВМС США смириться с этим, как проведенные в декабре 2020 года испытания показали, что скорость кораблей типа «Фридом» при необходимости передвигаться на более-менее дальние расстояния не превысит скорости сухогруза – 12 узлов в час. Причиной этого стал конструктивный дефект И такую скорость развивали корабли стоимостью 362 миллиона долларов каждый.

Таким образом Военно-Морской флот США получил целую серию – более 15 штук – очень дорогих боевых кораблей, которые невозможно использовать, и это никак нельзя исправить. При этом, согласно заключенному контракту, эти заведомо мертвые, ни на что не годные корабли продолжают строиться.

«В специализированной американской прессе стоит скрежет зубовный, некоторые авторы призывают просто порезать все корабли «Фридом» на металл, а последний законтрактованный просто не заказывать, оплатив неустойку. И они, видимо, правы», — отмечает «Взгляд».

По словам командующего морскими операциями американских Военно-Морских сил Майкла Гилдэя, которые приводит газета, весь проект Littoral Combat Ship оказался «чумой».