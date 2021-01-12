Роспотребнадзор сообщил о связи коронавируса с ВИЧ

Мутации вируса SARS-CoV-2, найденные у граждан России, были обнаружены у пациентов с иммунодефицитом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Мутации вируса SARS-CoV-2, найденные у граждан России, были обнаружены у пациентов с иммунодефицитом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Некоторые из 18 мутаций коронавируса, которые выявили у зараженной предположительно новым штаммом коронавируса в России, ранее описывались у людей с иммунодефицитным состоянием. Также часть мутаций имеют общие признаки с "британским" штаммом коронавируса.

Об уникальном случае с 18 новыми мутациями коронавируса в организме одного человека сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый также предположил существование "российского" штамма коронавируса, который может быть опаснее мутации из Великобритании.