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23:16   12 Января 2021
Наука

Роспотребнадзор сообщил о связи коронавируса с ВИЧ

Роспотребнадзор сообщил о связи коронавируса с ВИЧ

Мутации вируса SARS-CoV-2, найденные у граждан России, были обнаружены у пациентов с иммунодефицитом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Некоторые из 18 мутаций коронавируса, которые выявили у зараженной предположительно новым штаммом коронавируса в России, ранее описывались у людей с иммунодефицитным состоянием. Также часть мутаций имеют общие признаки с "британским" штаммом коронавируса.

Об уникальном случае с 18 новыми мутациями коронавируса в организме одного человека сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый также предположил существование "российского" штамма коронавируса, который может быть опаснее мутации из Великобритании.

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#вич #коронавирус #Александр Гинцбург #18 мутаций

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