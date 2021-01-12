23:16 12 Января 2021Политика
Новая встреча в "нормандском формате" запланирована на 22 января
Очередная встреча участников "нормандской четверки" назначена на 22 января. Соответствующее заявление сделали в Офисе президента Украины.
Очередная встреча участников "нормандской четверки" назначена на 22 января. Соответствующее заявление сделали в Офисе президента Украины.
Встреча в Берлине продолжалась более шести часов. За это время стороны обсудили уровень реализации договоренностей, которые были достигнуты главами Германии, Франции, России и Украины в ходе парижского саммита в конце 2019 года.
Все участники берлинской встречи заявили о важности соблюдения режима перемирия в Донбассе. Украинская сторона обратила внимание на вопросы безопасности в регионе и усиление составляющей безопасности договоренностей.