Новая встреча в "нормандском формате" запланирована на 22 января

Очередная встреча участников "нормандской четверки" назначена на 22 января. Соответствующее заявление сделали в Офисе президента Украины.

Очередная встреча участников "нормандской четверки" назначена на 22 января. Соответствующее заявление сделали в Офисе президента Украины.

Встреча в Берлине продолжалась более шести часов. За это время стороны обсудили уровень реализации договоренностей, которые были достигнуты главами Германии, Франции, России и Украины в ходе парижского саммита в конце 2019 года.

Все участники берлинской встречи заявили о важности соблюдения режима перемирия в Донбассе. Украинская сторона обратила внимание на вопросы безопасности в регионе и усиление составляющей безопасности договоренностей.